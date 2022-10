Quase 589 mil acreanos  vão às urnas neste domingo numa eleição que pode ser decidida pelo voto das mulheres  

Tribunal Regional Eleitoral faz demonstrações da urna biométrica no fim de semana no Distrito Federal, para familiarizar o eleitor com a urna eletrônica (José Cruz/Agência Brasil)

Hoje é um grande dia, uma data histórica para o povo do Acre, quando 588.433 eleitores vão às urnas para eleger seus representantes.

A maioria, 303.803 (52%), são mulheres. O eleitorado feminino tem maior presença nas eleições que o masculino no Acre: em 2018, 77% das mulheres eleitoras foram votar no dia da eleição contra 75% dos homens.

Ou seja: elas vão decidir as eleições em 2022.

No entanto, como contrassenso, a maioria de mulheres vão ter como opção de voto uma maioria de homens: apenas 31% das candidaturas são femininas em 2022. Para o Governo do Estado, por exemplo, só tem Mara Rocha, do MDB, de mulher, entre seis homens. Para o Senado da República são três mulheres entre os nove candidatos.

O Acre é um dos menores colégios eleitorais do País e em 2022 não recebeu a visita de nenhum dos candidatos a presidente da República. Apenas seis Estados, junto com o Acre, não foram visitados nesta campanha do 1º turno.

Não apenas as mulheres mas os adolescentes também irão às urnas em bom número este ano. O Acre registrou um aumento de 4,8% em seu eleitorado entre 2020. O número de adolescentes com idade de 16 e 17 anos mais que dobrou.

São 89 eleitores com nome social aptos a votar em 2022 no Acre. A grande parte, 23,68%, tem o ensino médio completo.

Uma novidade desta eleição é a participação das federações partidárias. A união de partidos em federações foi instituída pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2021, com o objetivo de permitir às legendas atuarem de forma unificada em todo o país, como um teste para eventual fusão ou incorporação.

No Acre, são três federações: Brasil da Esperança, que reúne PT, PC do B e PV; PSDB/Cidadania; e PSOl/Rede. Com a criação das federações, os partidos podem se unir para apoiar qualquer cargo, desde que assim permaneçam durante todo o mandato a ser conquistado. A federação de partidos vale para as eleições majoritárias, bem como para as proporcionais.

Há um contingente considerável que não tem obrigação nenhuma de ir votar: 36.397 eleitores tem mais de 70 anos de idade, sendo que a maioria é de mulheres, e pela lei só votam se quiserem mas a Justiça Eleitoral pede que eles exerçam esse direito.