PRF apreende roupas contrabandeadas do Peru na BR 317

Na manhã deste sábado (1/10), na BR 317, no município de Senador Guiomard, foi realizada a abordagem a um automóvel com dois ocupantes, sendo o condutor um brasileiro e o passageiro um indivíduo de nacionalidade peruana.

No interior do veículo, tanto no porta-malas quanto nos bancos traseiros, haviam malas contendo peças de vestuário (camisas) importadas do Peru (via fronteira na cidade de Assis Brasil) sem comprovação do trâmite tributário ou apresentação de documento fiscal.

Foram contabilizadas 1100 peças, as quais foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal.

