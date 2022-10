Lula e Bolsonaro irão disputar 2º turno da eleição presidencial

O ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) irão disputar o 2º turno da eleição presidencial. Com o resultado de 47,62% dos votos válidos até o momento, o petista não conseguiu ultrapassar a margem de 50% mais um voto que lhe daria a vitória ainda em 1º turno.

Bolsonaro está com 43,89% dos votos válidos, acima do que indicavam as pesquisas da véspera. A desidratação de de Ciro Gomes (PDT) esboçada nos últimos levantamentos se confirmou e o pedetista está atrás de Simone Tebet (MDB), que está com 4,24% dos votos válidos ante 3,06% do ex-ministro que concorreu pela quarta vez ao Planalto.