O governador Gladson Cameli está reeleito para um novo mandato de quatro anos. Com 56,63% dos votos válidos, Cameli vence a disputa em primeiro turno, confirmando as pesquisas de opinião.

Jorge Viana, do PT, termina o pleito com 24,31%; Mara Rocha, do MDB (11,07%); Sergio Petecão, do PSD (6,43%); Nilson Euclides, do PSOL (0,27%) e David Hall, do Agir (0,18%).

Para o Senado da República Alan Rick (União) ocupa a cadeira deixada por Mailza Gomes, que elegeu-se vice-governadora na chapa de Gladson.