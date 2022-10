Fique por dentro dos números das Eleições 2022

Os números das Eleições 2022, que acontecem neste domingo (2), dão um panorama geral da organização do pleito em todo país.

Confira, abaixo, dados que refletem o tamanho da logística implementada pela Justiça Eleitoral para que eleitoras e eleitores possam votar com paz e segurança.

Serão 156.454.011 eleitores. 74.044.065 homens. 82.373.164 mulheres. 37.646 declaram o nome social e 1.271.381 eleitores declaram possuir alguma deficiência.

A votação acontece em 5.570 municípios brasileiros e em 181 cidades localizadas no exterior.

Os maiores colégios eleitorais são: os estados de São Paulo, com 34.667.793 eleitores, Minas Gerais, com 16.290.870, e Rio de Janeiro, com 12.827.296.

A capital paulista concentra 26,8% do eleitorado paulista e possui o maior contingente entre os 5.570 municípios brasileiros, com 9.314.259 milhões de eleitores;

Se o estado de São Paulo tem o município com maior eleitorado, também tem o menor. O município de Borá (SP), com 1.040 cidadãos e cidadãs aptas a comparecer às urnas.

São 697 mil brasileiros com domicílio eleitoral no exterior estão aptos a votar em 2022.

Entre os trabalhadores da Justiça Eleitoral, são mais de 22 mil pessoas envolvidas, incluindo servidores e colaboradores do TSE, dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e dos cartórios eleitorais.

Quase 30 mil candidatos foram registrados para concorrer. Desses, 19.347 homens e 9.890 mulheres. 37 deles com nome social e 476 declaram possui alguma deficiência.

São 1.809.227 de mesários atuando em todo país. Desse total, 857.317 voluntários. São 1.233.649 mulheres e 575.550 homens e 473 declararam usar nome social.

Foram distribuídas pelo país 577.125 urnas. O total inclui as chamadas urnas de contingência, usadas para substituir as que apresentarem defeito no dia da votação. Serão usados os modelos UE2020, UE2015, UE2013, UE2011, UE2010 e UE2009.

Foram preparadas e enviadas ao exterior 989 urnas eletrônicas. Além disso, outras 29 urnas de lona para votação em cédula foram remetidas para localidades em que há dificuldades alfandegárias para a entrada do equipamento eletrônico, problemas de instabilidade de energia, conflito político ou baixo contingente de eleitores.

Lisboa, em Portugal, para onde seguiram 51 equipamentos, é a cidade estrangeira que receberá a maior quantidade de urnas. Lá estão alistados 45.273 eleitores. Os maiores colégios eleitorais de brasileiras e brasileiros fora do Brasil estão nos Estados Unidos, com quase 183 mil, Portugal, com 80.896, e Japão, com 76.570 eleitoras e eleitores.

São 472.075 seções principais. Dessas, 156 mil seções com acessibilidade (33%).

Ao longo da preparação, 16 categorias de entidades fiscalizadoras legitimadas para participar das etapas do processo de fiscalização. Confira quais são elas nesta matéria.

Também participaram 21 organizações na Comissão de Transparência Eleitoral (CTE). Confira a composição aqui.

Mais de 70% das propostas da CTE foram acolhidas para as Eleições 2022. De 44 sugestões, 32 foram acolhidas, 11 ainda serão estudadas para o novo ciclo eleitoral (2023-2024) e apenas uma foi rejeitada.

Outras 60 instituições fazem parte do Observatório de Transparência Eleitoral (OTE). Veja os integrantes aqui.

Sobre a urna

Mais de 30 barreiras de seguranças que protegem os sistemas da urna.

Para as eleições deste ano, 26 investigadoras e investigadores realizaram 29 planos de ataques contra as urnas eletrônicas no TPS 2021, edição voltada para a organização das eleições desse ano.

Contra a desinformação, 154 parceiros atuam com a Justiça Eleitoral, entre eles as principais plataformas de redes sociais, instituições públicas e privadas, entidades profissionais, entre outros, no Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE.

Estão no Brasil sete missões internacionais: cinco missões de observação eleitoral e duas missões técnicas de acompanhamento, que devem envolver cerca de 120 pessoas. Além disso, essas eleições contarão com cerca de 300 observadores nacionais, num total de total de 420 observadores. Também haverá cerca de 80 convidados internacionais, de cerca de 30 países e organismos internacionais.

Esse ano os eleitores têm um segundo a mais para conferir os dados na urna eletrônica, ao completar o voto em cada cargo.

“Seção 37: a urna chega ao povo Marubo”. Esse é o nome do documentário que o TSE fez para registrar a instalação de uma seção eleitoral na aldeia Maronal, que vive na Terra Indígena do Vale do Javari, na fronteira do Brasil com o Peru, a mil quilômetros de Manaus (AM). O filme retrata detalhes da operação montada para garantir o pleno exercício da cidadania à comunidade.

*A maioria dos dados foi obtida da publicação “Informações e Dados Estatísticos sobre as Eleições 2022”, publicado em 26.09.2022. De forma complementar, outros dados foram subtraídos de matérias do Portal do TSE. Vale ressaltar que alguns dados passam por atualização diária,