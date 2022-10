Como serão as eleições de hoje no Acre? saiba tudo aqui

As eleições estaduais no Acre em 2022 serão realizadas hoje (primeiro turno) e 30 de outubro (segundo turno, caso necessário). Os eleitores aptos a votar vão eleger um governador, vice-governador, um senador, 8 deputados federais e 24 estaduais. O atual governador em exercício é Gladson Cameli, do Progressistas (PP), governador eleito em 2018.

Pela Constituição, o governador será eleito para um mandato de quatro anos a se iniciar em 1.º de janeiro de 2023,e com a aprovação da Emenda Constitucional nº 111, terá seu término em 6 de janeiro de 2027. Para a eleição ao Senado Federal, está em disputa a vaga ocupada por Mailza Gomes, do PP, primeira suplente que assumiu o cargo após a renúncia de Cameli para assumir o governo estadual. Nove nomes disputam essa vaga. (Wikipedia)