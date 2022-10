Prefeito Tião Bocalom vota pela manhã na Baixada da Sobral

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, chegou por volta das 10h, neste domingo (2), na Escola Serafim da Silva Salgado para exercer seu direito ao voto.

Durante a caminhada até a seção eleitoral 233, sempre simpático, fez questão de cumprimentar a todos que aguardavam nas filas. Muitos fizeram questão de manifestar seu carinho ao prefeito pedindo abraço e para tirar fotos.

Dona Simone Silva ficou muito alegre ao ver que vota no mesmo ambiente que o prefeito. “Bocalom você é fera, eu tava lá atrás, só foi você chegar a fila andou” brincou ela.

A pequena Rafaela foi uma das crianças a manifestar o carinho por Bocalom.

O prefeito, que estava acompanhado do Secretário adjunto de educação, Paulo Machado, da assessora especial de comunicação em exercício, Melissa Jares e do amigo Ailton Oliveira, se mostrou feliz com a receptividade que teve por parte dos eleitores que estavam na escola.

“Estou feliz em exercer o meu voto nesta manhã de domingo. Votando, escolhendo de maneira democrática os nossos candidatos e muito confiante, poder contar com o apoio da população. Muito bom receber esse carinho do povo. Prova de que estamos no caminho certo. Espero que as eleições ocorram de maneira tranquila.”