TJAC convoca juíza e estagiários de Pedagogia, Logística e Serviço Social

A presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou pública a décima segunda convocação dos acadêmicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado e a convocação de uma juíza leiga para atuar em Rio Branco. Os editais n° 28/2022 e 19/2022 estão disponíveis na edição n° 7.156 do Diário da Justiça Eletrônico, desta sexta-feira, dia 30.

De acordo com o certame, o chamamento de estagiários observa a possibilidade de preenchimento da vaga para o período válido da seleção, então foram chamados 88 candidatos da área de Pedagogia, 10 de Logística e 23 de Serviço Social.

Os candidatos devem enviar para o e-mail [email protected], no prazo de cinco dias úteis, com a seguinte documentação:

1. CPF e RG*;

2. Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior (atualizada)*;

3. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;

4. Comprovante de residência contendo o CEP da rua;

5. Uma foto 3×4 recente;

6. PIS/PASEP/NIT;

7. Aos portadores de necessidades especiais será necessária a apresentação do atestado médico;

8. Declaração Pessoal de que não possui outro vínculo de estágio e que dispõe de horário compatível com o expediente forense;

9. Título de eleitor

10. Conta Salário

* A documentação solicitada deverá ser original.

A candidata convocada para atuar como juíza leiga também tem o prazo de cinco dias úteis para apresentar os documentos, no entanto, este deve ser feito presencialmente, na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, situada na sede administrativa do TJAC:

1. Uma foto 3×4 recente;

2. Comprovar o cumprimento das obrigações eleitorais;

3. Apresentar certidões dos Distribuidores cíveis e criminais;

4. Carteira de identidade;

5. Cadastro de pessoas físicas – CPF;

6. Comprovante de endereço;

7. Comprovante de Inscrição PIS/PASEP/NIT;

8. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior de bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e dois anos de experiência em advocacia.

9. Declaração de disponibilidade de horário compatível com as atividades dos Juizados Especiais;

* A documentação solicitada deverá ser original e será digitalizada no setor de entrega e logo em seguida devolvida.