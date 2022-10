Eleição para senadores terá cobertura especial do Senado

Os veículos de comunicação do Senado acompanharão o primeiro turno das eleições em todo o país. Ao longo de todo o dia, TV, Rádio e Agência Senado vão transmitir informações diretamente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As notícias estarão reunidas em uma página especial das Eleições 2022, no Portal Senado Notícias. Matérias sobre o processo de votação, esclarecimentos sobre a urna eletrônica e sua confiabilidade, regras eleitorais e de propaganda também já estão disponíveis no mesmo espaço.

A cobertura especial vem sendo feita por produtores, repórteres e editores desde o início de agosto com a produção de reportagens em texto, áudio e vídeo. No domingo (2), as equipes estarão de plantão para dar continuidade a esse trabalho.

Agência Senado

No Portal Senado Notícias, gerido pela Agência, haverá um ambiente virtual destinado a apresentar em tempo real a apuração dos resultados das eleições para o Senado. O espaço será automaticamente abastecido com as informações do TSE a partir das 17h.

À medida em que os resultados para o Senado forem sendo definidos nos estados, o portal publicará textos com os perfis dos senadores eleitos em cada unidade da Federação.

Para auxiliar na decisão do voto, ainda no site, o eleitor pode acessar conteúdo especial contendo o perfil de todos os candidatos que concorrem a uma vaga de senador. O material é separado por estado.

A cobertura também será publicada nas redes sociais do Senado.

Rádio

A Rádio Senado vai iniciar sua transmissão especial a partir das 8h, ao vivo pela FM, ou pelas redes sociais. A equipe de jornalismo vai produzir boletins de hora em hora, com a participação de repórteres que estarão em diversos pontos do Distrito Federal, e de parceiros no Brasil e no exterior. Às 17h, com o fechamento das urnas, a transmissão passará a ser contínua até o fechamento dos resultados.

No estúdio, além da equipe de jornalismo, convidados vão analisar a votação e os resultados. A equipe da emissora também estará no TSE, para garantir agilidade na divulgação das informações. O veículo dará destaque ainda à divulgação dos perfis dos eleitos tão logo o resultado seja oficializado, além da reportagens sobre as novas bancadas por região do Brasil.

Todo o material será distribuído, ao longo do dia, para as mais de 4 mil rádios parceiras, divulgado no site e nas redes sociais.

TV

A TV Senado fez uma parceria com a TV Câmara para realizar a cobertura do primeiro turno das eleições. As duas TVs trabalharão em conjunto ao longo do dia para oferecer ao cidadão uma cobertura completa dos cargos de senador, deputado federal, governador e presidente da República.

A transmissão conjunta das emissoras terá início a partir das 8h30, ao vivo, com informações para o eleitor sobre como votar, documentos necessários, o que pode e o que não pode ser feito no dia da eleição. De 9h até as 13h, a TV Senado terá flashes a cada 30 minutos direto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A partir das 13h, as duas TVs se reúnem novamente para discutir ao vivo com especialistas desafios que os próximos governantes vão enfrentar nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, economia, relações exteriores, segurança pública e política social. Os expectadores podem participar enviando perguntas pelas redes sociais da TV Senado (@tvsenado).

Às 17h, a TV inicia a apuração de resultados, em tempo real, com dados direto do sistema do TSE e o comentário de analistas políticos. Finalizado o processo de apuração dos votos e conhecidos os eleitos e os candidatos que vão para o segundo turno, a equipe de especialistas na cobertura do Legislativo finaliza a cobertura com mais um programa ao vivo para análise dos resultados, da configuração partidária da Câmara e do Senado e da relação entre os Poderes que se desenha a partir de 2023.

O conteúdo também pode ser acessado por meio do canal da TV Senado no Youtube.

Fonte: Agência Senado