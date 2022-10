De olho no futuro: prepare-se para a 4ª edição do Senac Saúde

Você já parou para pensar que a tecnologia, a inovação e a saúde estão altamente conectadas no mundo de hoje? Com olhar atento para o mercado, o Senac realiza, de 4 a 6 de outubro, a 4ª edição da Semana Senac Saúde (S3), com a temática “O futuro da Saúde” que, além de possibilitar discutir as modificações impostas pela pandemia, busca discutir como a tecnologia, a inovação e a saúde se conectam. O evento é gratuito e com certificação com transmissão pelo YouTube, sempre às 20h (horário de Brasília).

O evento é uma ação do Núcleo de Desenvolvimento Corporativo Norte e Centro Oeste, formado pelos Departamentos Regionais Senac dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará. Rondônia, Roraima e Tocantins.

Durante os três dias o evento manterá o formato talk show, modelo utilizado nas edições anteriores, com entrevista a um especialista diferente a cada dia. O modelo talk show é escolhido também oportunizar a participação e dissolução de dúvidas a respeito da temática pelos especialistas convidados.

Serão convidados neste talk show a Dra. Mariana Perroni, médica, especialista em inovação e saúde digital, Clinical Lead Global no Google com a palestra “Evolução dos dispositivos médicos e a tecnologia na saúde.”; Dr. Edgard Morya, coordenador de pesquisa do Instituto de Neurociências Edmond Lily Safra, que busca soluções através da robótica para as limitações físicas com a palestra “Neuroengenharia, robótica e IA na saúde” e Dr. Thiago Júlio, diretor médico da Memed, principal plataforma digital de prescrições médicas do Brasil com a palestra “Formação dos profissionais de saúde e os desafios da atuação na saúde digital.”. Profissionais renomados do setor de saúde no cenário nacional e internacional.

Inscreva-se e venha aprender com alguns dos maiores profissionais do setor, acesse https://tinyurl.com/mvbvubk5

Programação

04/10- Evolução dos Dispositivos Médicos e a Tecnologia na Saúde- Dra Mariana Perroni

05/10- Formação dos Profissionais de Saúde e os desafios da atuação na saúde tecnológica- Dr. Thiago Júlio

06/10- Neuroengenharia, robótica e IA na saúde- Dr. Edgard Morya