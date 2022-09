UF Rondonópolis lança seleção para contratar estagiário

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL PROGEP/UFR Nº 8, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO REMUNERADO)

A Universidade Federal de Rondonópolis, por meio da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas/PROGEP, torna público o presente Edital de abertura de inscrição de PROCESSO SELETIVO para contratação de ESTAGIÁRIO (ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO REMUNERADO), sob a égide da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Instrução Normativa do Ministério da Economia n° 213, de 17 de dezembro de 2019, conforme a seguir:

Caracterização: Estágio remunerado de nível superior na modalidade estágio de graduação – tipo estágio curricular não obrigatório remunerado (Presencial).

Área de Conhecimento: Cursar a graduação em Licenciatura Letras/Inglês ou cursando pós-graduação em áreas relacionadas à formação em Pedagogia ou Letras; Biblioteconomia ou Arquivologia; Ciências Contábeis ou Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica ou Arquitetura e Urbanismo; Serviço Social; Matemática; Tecnologia da Informação ou Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema ou Áreas afins; Jornalismo, Publicidade, Comunicação Social;

Regime de Trabalho: 20 ou 30 horas semanais

Vagas: 10 vagas – conforme necessidades das áreas

Requisito básico: Matrícula vigente em curso de Graduação

Remuneração: O valor da bolsa-auxílio será de R$ 1.125,69 (Mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos) quando a carga horária do contrato totalizar 30 horas semanais; O valor da bolsa-auxílio será de R$ 787,98 (Setecentos e oitenta e sete reais, noventa e oito centavos) quando a carga horária do contrato totalizar 20 horas semanais; O valor do auxílio transporte corresponderá a R$ 10,00 (dez reais) por dia estagiado (de modo presencial).

Vigência do Contrato: Conforme necessidade da Instituição com duração de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano

Período e Local das Inscrições: Período: As inscrições serão recebidas no período de 30/09/2022 à 10/10/2022, somente por meio do link de inscrição

Informações pelo telefone: 66 34104133

A versão completa do Edital está disponível no site www.ufr.edu.br menu Editais/Seleção/Seletivo de Estagiários.

ARISTIDES JOSÉ DA SILVA JUNIOR

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas – PROGEP