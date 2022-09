Mês dos Médicos: sindicato anuncia ampla programação no Acre

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) abre, no dia 8 de outubro, a programação que busca celebrar o Mês dos Médicos. As atividades buscam a valorização da classe e a oferta de atividades sociais e esportivas.

Entre as atividades previstas estão as feijoadas promovidas no Alto Acre, em Rio Branco e no Juruá, além de um campeonato de beach tennis, e uma ação social que busca dar apoio para população.

A partir de segunda-feira, 19, começam as vendas dos ingressos da 2ª Feijoada dos Médicos, que será no dia 23 de outubro, no Afa Jardim. A mesa, com quatro lugares, custará R$ 200 para os associados e R$ 350 para os não associados ao Sindmed-AC.

Além de uma deliciosa feijoada, o participante ainda contará com um serviço open bar e com o show da banda de pagode Samba Brothers, com a apresentação do sertanejo Vini Rodrigues e DJ.

Um campeonato de beach tennis será realizado entre os dias 21 e 22 e os associados não pagarão pela taxa de adesão ao evento. As inscrições serão realizadas pelo WhatsApp do Sindmed-AC (68 9 8425-5380) até o dia 30 de setembro.

Toda a atividade comemorativa deve se alongar até novembro, para evitar a realização de eventos nas datas previstas para os 1° e 2° turnos das eleições gerais deste ano, por isso a Feijoada do Juruá, no dia 19 de novembro, será o último evento comemorativo.