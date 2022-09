Justiça divulga locais de prova da seleção de estagiários no Acre

A Administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou o edital n° 6/2022 com as inscrições homologadas e locais de prova do processo seletivo de estagiários e cadastro de reserva. O documento está disponível na edição n° 7.152 do Diário da Justiça Eletrônico (págs. 92- 98), desta segunda-feira, dia 26.

Conforme a publicação, 806 pessoas vão ser avaliadas. As áreas de estágio de graduação são: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social/Jornalismo, História, Direito, Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, Medicina, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Matemática, Gestão Pública, Letras Português, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Já de pós-graduação: Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, Arquitetura, Marketing e Publicidade, Psicologia, Assistente Social, Pedagogia e Sistema de Informação.

A prova objetiva será aplicada no dia 9 de outubro na Uninorte, então cada candidata e candidato deve conferir o bloco e sala onde irá fazer o exame. A prova será realizada a partir das 8h às 12h, no entanto o fechamento dos portões ocorrerá às 7h30.