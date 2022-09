Saiu o resultado da prova oral do concurso da magistratura acreana. Veja listas

A comissão do concurso público de provas e títulos para ingresso na magistratura do Acre divulgou o edital n° 34/2022 com o resultado da prova oral. O certame está disponível na edição n° 7.151 do Diário da Justiça Eletrônico (pág. 110).

A prova oral representa a 4ª etapa da seleção, tendo caráter eliminatório e classificatório. O resultado é composto de três listas, sendo uma geral, outra dos candidatos com deficiência e por fim, a lista dos que se autodeclararam negros.

Dos classificados na lista geral, 50 não compareceram ao exame, 15 foram eliminados e um candidato faleceu. Apenas um candidato com deficiência seguiu para essa etapa, no entanto ele se ausentou da avaliação. Houve ainda 38 que se autodeclararam negros.

Confira o resultado: clique aqui!