Com campanha caminhando para o fim, Acre não recebeu visita dos candidatos a presidente

Faltando uma semana para a votação do 1º turno, nenhum candidato a presidente da República visitou o Acre nesta campanha.

Porém, não somente o Acre, como Rondônia, Roraima, Piauí e Mato Grosso também não receberam a visita dos candidatos ao principal cargo do País.

O levantamento foi feito pelo portal R7, e teve como base as agendas divulgadas pela equipe dos candidatos a partir do dia 16 de agosto, quando iniciaram as campanhas e a propaganda eleitoral foi autorizada.

Dos atuais candidatos, Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes já estiveram no Acre. Como presidente, Bolsonaro esteve em uma agenda de entrega de títulos imobiliários e visitou áreas alagadas no Estado. Esteve em Rondônia inaugurando a ponte do Rio Madeira, que liga o Acre ao resto do País pela via rodoviária.