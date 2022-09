118 anos de Sena Madureira: o progresso na Princesinha do Iaco

A princesinha do Iaco está em festa neste domingo, pois comemora 118 anos de fundação.

Em Sena, terceiro município mais populoso do n Acre, já foram feitos muitos investimentos. Atualmente, um que chama a atenção é a ponte sobre o rio Iaco, que vai ligar o 1º ao 2º Distrito. Uma obra sonhada durante muito tempo e que em breve se tornará realidade, na expectativa de mudar a vida das pessoas.

Veja o que diz a Wikipedia sobre a também conhecida ´Terra do Manedim´:

Foi fundada em 25 de setembro de 1904. Recebeu muitos migrantes, principalmente migrantes dos estados nordestinos.

Durante o Ciclo da borracha, a cidade se fortaleceu, tornou-se capital do Departamento do Alto Purus, chegando a ser um importante centro político de todo o Acre, até então, um território do Brasil.

As expedições de destemidos nordestinos, para a exploração de seringais da região, deram-se por volta de 1861, chefiadas por Manoel Urbano da Encarnação e João Gabriel de Melo, próximo à foz do rio Chambuiaco, no alto Rio Purus, em território peruano. Enquanto Manoel Urbano da Encarnação explorou os seringais do Rio Purus, João Gabriel explorava os rios Acre e Iaco, além de seus afluentes. Da jornada tomaram parte, no Rio Iaco, os cearenses Francisco Barbosa, Augusto Escócio e Benjamin Duarte Ponte Franco; no rio Macauã, Custódio Miguel dos Anjos e José Procópio e, no rio Caeté, João da Costa Gadelha e Manoel Trindade Corrêa.

Através do Decreto Federal n.º 5.188, de 07 de abril de 1904, que organizou o território do Acre em 03 Departamentos autônomos, o Departamento do Alto Purus recebeu a nomeação do seu 1º Prefeito Departamental, General Siqueira de Menezes, que deveria estabelecer a sede administrativa.

Em 09 de julho do mesmo ano, o General parte de Manaus com destino ao Acre, e em 24 de setembro, após 74 dias de viagem, atravessou a linha Cunha Gomes, aportou à margem esquerda do Rio Iaco, em terras do Seringal Santa Fé, logo escolhidas para a localização da futura sede do Departamento.

No dia seguinte, 25 de setembro, às 08:00 horas da manhã, instalou o governo e o berço da cidade de Sena Madureira, dando-lhe este nome em homenagem ao afeto e admiração que consagrava ao Coronel Antônio Sena Madureira, militar que havia participado da Guerra do Paraguai. O município também é conhecido como “terra do mandim”.