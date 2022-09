PRF recupera no Acre carro roubado em São Paulo

Na tarde desta sexta-feira (23) a Polícia Rodoviária Federal realizou abordagem a um veículo sedan da marca FIAT no km 115 da BR 317, no município de Senador Guiomard.

Durante os procedimentos de fiscalização do veículo e de seus ocupantes, foi constatado que se tratava de um automóvel de propriedade de uma locadora e que este havia sido furtado no dia 26/07/2022 na cidade de Suzano, em São Paulo.

O veículo e seus ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard.

