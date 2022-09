Monkeypox: Acre tem dois novos casos notificados em Rio Branco.

Monkeypox new disease dangerous over the world. High quality photo

BOLETIM SESACRE DA NOVA VARÍOLA

Dois pacientes do sexo masculino com recente histórico de viagem a Bolívia, atendidos na rede pública no município. Seguem em isolamento domiciliar.

O estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, dezoito casos descartados, uma perda de seguimento, e quatro casos suspeitos residentes do estado do Acre (três em Rio Branco e um em Assis Brasil).

O que é perda de seguimento:

Caso que atenda à definição de caso suspeito e que atenda aos critérios listados abaixo:

a) Não tenha registro de vínculo epidemiológico¹; b) Não realizou coleta de exame laboratorial OU realizou coleta de exame laboratorial mas a amostra foi inviável OU teve resultado inconclusivo; c) Não tem oportunidade de nova coleta de amostra laboratorial (30 dias após o início da apresentação de sinais e sintomas).

RESUMO

Confirmado – 1

Descartados – 18

Perda de seguimento – 1

Suspeitos UF ACRE – 4

Total ACRE: 24