Saldo da balança comercial do Acre é 30% maior que em 2021

Conforme dados publicados pelo Ministério da Indústria, em agosto de 2022, o Acre exportou US$ 4,56 milhões e importou US$ 439 mil, resultando em um saldo na balança comercial de US$ 4,12 milhões. Com resultado do mês, no acumulado do ano (janeiro a agosto), o Acre superou o saldo de 2021 em 30,2%, totalizando US$ 42,95 milhões, 32,98 milhões em 2021.

Os dados foram compilados pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, o objetivo é estabelecer estratégias que visem ao desenvolvimento do estado, agregando inovação e difusão de tecnologia; impulsionando a competividade da economia acreana; promovendo geração de emprego e distribuição de renda; incentivando a implementação de novos produtos e serviços e/ou melhorando os existentes.