Chamada de organizações que atuam com plantas medicinais

A Comissão de Avaliação do Processo de Seleção de Organizações do Bioma Amazônia que atuam com plantas medicinais e derivados, torna público o RESULTADO FINAL dos editais 001/2022 e 002/2022.

O edital 001/2022 teve as seguintes organizações selecionadas:

Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares e Extrativistas dos Caetés – COOMAC

Cooperativa Alternativa Mista dos Pequenos Produtores do Alto Xingu – CAMPPAX

Federação das Organizações e Comunidades Tradicionais da Floresta Nacional do Tapajós

O edital 002/2022 teve a seguinte organização selecionada:

Associação de Mulheres Extrativistas do Araguari – Sementes do Araguari

