Em julho, vendas no varejo caem 1,4% e acumulado de doze meses tem saldo negativo no Acre

Em julho de 2022 no Acre, o volume de vendas no comércio varejista caiu 1,4% frente a junho, na série com ajuste sazonal. O acumulado no ano está em 0,0% e o dos últimos 12 meses, em -3,9%. No comércio varejista ampliado acreano, que inclui as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, o volume de vendas caiu 1,5% frente a junho.O acumulado no ano é de -2,4%.

A Equipe Técnica do Observatório está elaborando o Boletim de Comércio de setembro, que em breve será publicado. Para maiores informações sobre o comércio acreano, consulte o site do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre: http://observatoriodoacre.org.br/