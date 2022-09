Deputado pede investigação em emendas do orçamento secreto

O deputado Leo de Brito (PT-AC) entrou com representação, nesta quinta-feira (15), no Ministério Público Federal (MPF) e no Tribunal de Contas da União (TCU) para que os órgãos investiguem o desbloqueio de R$ 3,5 bilhões em emendas do chamado “orçamento secreto” feito pelo Ministério da Economia, a menos de três semanas das eleições.

Segundo a CNN Brasil, além dos R$ 3,5 bilhões em emendas de relator, também foram desbloqueados R$ 2,1 bilhões de emendas de bancadas estaduais somando R$ 5,6 bilhões em emendas. A partir do desbloqueio, o governo federal pode empenhar os recursos para atender demandas de parlamentares às vésperas das eleições.

Relacionado