Conheça as retificações nos editais do corpo de saúde da Marinha

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Órgão: Ministério da Defesa/Comando da Marinha/Diretoria-Geral do Pessoal/Diretoria de Ensino/Serviço de Seleção do Pessoal

EDITAL

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE 25 DE MAIO DE 2022

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE SAÚDE DA MARINHA – QUADRO

DE APOIO À SAÚDE EM 2022 (CP-CSM-S/2022)

A Administração Naval resolve: retificar o Edital do Concurso Público para Ingresso no Corpo de Saúde Marinha – Quadro de Apoio à Saúde em 2022 (CP-CSM-S/2022), publicado na Seção 3, do DOU nº 100, de 27/05/2022, conforme abaixo discriminado:

Onde se lê:

6 – PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS E DA REDAÇÃO (eliminatórias e classificatórias)

6.18 – Será eliminado, sumariamente, do CP e a sua prova não será levada em consideração o

candidato que:

g) ausentar-se da sala/setor de provas com o Cartão-Resposta;

Leia-se:

6 – PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS E DA REDAÇÃO (eliminatórias e classificatórias)

6.18 – Será eliminado, sumariamente, do CP e a sua prova não será levada em consideração o

candidato que:

g) ausentar-se da sala/setor de provas com o Caderno de Provas, Folha de Redação ou Cartão-Resposta;

CAPITÃO DE MAR E GUERRA ALVARO VALENTIM LEMOS

Diretor