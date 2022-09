Abertas inscrições do Exame Nacional de Acesso para o ProfNIT

Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Acesso para ingresso no Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (ProfNIT). No Estado, o Instituto Federal do Acre está ofertando 08 vagas para a comunidade e servidores da Rede Federal.

Desde julho de 2022, o Ifac é um dos polos de oferta do curso de mestrado profissional. O ProfNIT, que está em funcionamento desde 2015 no país, conta com 38 institutos e universidades integrantes do programa, além de 21 instituições associadas que atuam com a disponibilização de docentes.

Link para inscrição: https://bityli.com/nQYbrST

Link para envio do comprovante de pagamento: https://profnit.org.br/exame-nacional-de-acesso/

Conforme o edital, as inscrições seguem até às 23h59 (horário de Brasília), do dia 22 de setembro. Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário, realizar o pagamento da taxa de inscrição e encaminhar comprovante.

Com foco na formação de profissionais que atuem ou desejam atuar nas competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) presentes em setores acadêmicos, empresarial, governamental, organizações sociais, o ProfNIT conta duração de 24 meses e as aulas são realizadas em formato presencial.

Link para edital e demais informações: https://profnit.org.br/exame-nacional-de-acesso-ena23/

As vagas, de acordo com edital, são destinadas para pessoas que tenham curso superior em qualquer área de formação. As provas do ENA serão aplicadas no dia 22 de outubro, a partir das 14h (horário de Brasília).

Os candidatos aprovados no exame nacional seguem para a fase seguinte de análise curricular, que acontecerá entre os dias 30 de novembro e 02 de dezembro.