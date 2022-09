UFPA lança “IV Edital Prêmio Proex de Arte e Cultura/2022”

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 6/2022

A Universidade Federal do Pará – UFPA, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFPA, apoiada no art. 22, § 4º Lei nº 8.666/93, Resolução n° 7 de 18 de dezembro de 2018/MEC e outras normas internas, torna público o Concurso intitulado “IV Edital Prêmio Proex de Arte e Cultura/2022”. A nova compreensão da prática extensionista norteadora do presente edital está expressa na Política Nacional de Extensão Universitária na qual: “Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei n° 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 2014 – 2024 e dá outras providências.”

O estabelecimento das Diretrizes de Extensão na Educação Superior Brasileira tem bases no Art. 2° no qual “Regulamentam as atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, na forma de componentes curriculares para os cursos, considerando-os em seus aspectos que se vinculam à formação dos estudantes, conforme previstos nos Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDIs),e nos Projetos Politicas Institucionais (PPis) das entidades educacionais, de acordo com o perfil da egresso, estabelecido nos Projetos Pedagógicas dos Cursos (PPC) e nos demais documentos normativos próprios”. Sendo atividades de extensão ações que envolvam essencialmente as comunidades externas às instituições de ensino superior os quais estejam vinculadas à formação do estudante, ou seja, constitui-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, cientifico, tecnológico, o qual promova a integração transformadora entre as instituições de ensino superior e outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa, conforme esta Resolução, e legislação institucional vigente. O IV Edital Prêmio Proex de Arte e Cultura, reconhece e reafirma a criação artística e a produção cultural como formas de conhecimento, valorizando seus fatores de inserção social, política e econômica. Dividido em sete (07) categorias, Teatro, Dança, Música, Artes Visuais, Audiovisual, Memória e Patrimônio e Culturas Populares. Serão contemplados três (03) projetos por categoria totalizando vinte e um (21) Projetos de Extensão na área de Arte e Cultura, no valor líquido de R$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais), a serem realizados no período de março de 2023 a dezembro de 2023, sob a coordenação de professores e/ou técnicos administrativos da UPA com nível superior.

O Edital estimula o desenvolvimento no campo artístico-cultural da Extensão Universitária e reconhece a criação artística E a produção cultural enquanto formas de conhecimento, valorizando seus fatores de inserção social política e econômica que promovem a construção da universidade democrática, plural e humana e se destina à participação de docentes e/ou técnicos administrativos da Universidade Federal do Pará com nível superior. O edital e seus anexos podem ser obtidos no link: http://sisae.ufpa.br/sisae/, a partir do dia 16/09/2022.

NELSON JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR

Pró-Reitor de Extensão