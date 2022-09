Sesc celebra 76 anos de lazer, cultura, assistência e educação para as comunidades

Este mês é sinônimo de celebração para o Sesc. Em 13 de setembro de 2022, o Sesc completou 76 anos de história junto do dia a dia da população. Ao longo destas mais de sete décadas, os comerciários e familiares foram beneficiados com acesso a vários serviços de forma íntegra, humana e com qualidade.

Os serviços e ações do Sesc são voltados para cinco principais áreas: lazer, cultura, educação, saúde e assistência. Em cada área, existem diversas atividades voltadas para atender o trabalhador do comércio e seus dependentes, como também, os parceiros e a população em geral.

Sesc é lazer

As academias do Sesc estão entre os serviços que contemplam o lazer. No estado, as academias são espalhadas em duas cidades: Rio Branco e Cruzeiro do Sul, além de outras atividades de esporte e lazer realizadas em outras cidades do interior.

Além das academias e unidades de lazer, no Acre o Sesc também contempla o turismo, com o Hotel Sesc em Cruzeiro do Sul.

Sesc é cultura

Já na área da cultura, o Sesc desponta como referência. O desenvolvimento cultural é feito através de atrações de diversas linguagens que são apresentadas em todos os lugares, como o Teatro de Arena do Sesc Centro, bairros, galeria de artes e outras atividades.

A programação cultural do Sesc promove acesso de todos à diversão e entretenimento de qualidade. O Sesc tem como premissa a valorização de artistas locais, dando oportunidade a novos talentos, como também, aos já consagrados pelo público.

Sesc é educação

Na educação, o Sesc é destaque com duas escolas, uma em Rio Branco e unidades do interior (Sesc Ler). Os serviços educacionais são ofertados desde o ensino fundamental ao infantil.

A escola do Sesc oferece um ensino de excelente qualidade com preços abaixo do mercado. As unidades têm no escopo dar acessibilidade àqueles que não podem pagar pelo estudo, com o Programa de Comprometimento e Gratuidade.

Sesc é saúde

Quando se fala em saúde, o Sesc surge como um verdadeiro aliado. Oferece atendimento acessível e de qualidade para os seus clientes. Na área da odontologia, os serviços são oferecidos nas unidades do Centro e OdontoSesc, além do bloco de saúde no Bosque com atividades de educação e saúde e saúde nas empresas e os restaurantes do Sesc.

Sesc é assistência

O Sesc está a par das situações de emergência e vulnerabilidade social. Na assistência, o Sesc oferece um programa que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos, o Mesa Brasil, além do grupo de Idosos que realiza um grande trabalho da terceira idade.