Polícia Federal deflagrou Operação Efeito Dominó no Acre e em MG

A Polícia Federal, na última segunda e terça-feira (12 e 13/9), deflagrou Operação Efeito Dominó nas cidades de Cruzeiro do Sul e Belo Horizonte, no bojo da qual foram cumpridos 4 (quatro) mandados de busca apreensão e efetuada a prisão de um dos principais líderes do Comando Vermelho do Acre, além de ter sido realizado o sequestro de bens.

Durante a ação policial, o referido líder foi preso em flagrante, por ter apresentado documento falso aos policiais federais, tendo sido levado à Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais para lavratura do auto de prisão.

O trabalho investigativo foi conduzido pela Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, a qual nomeou a operação policial de Efeito Dominó, tendo em vistas que a colheita de informações visando à captura de do referido líder decorreu e elementos apurados com a deflagração da Operação Xeque-Mate.

A justiça acreana deferiu os mandados judiciais após manifestação favorável do Ministério Público Estadual.