Moradores festejaram chuva e mudança no clima no Acre

O acreano festejou a chuva que caiu sobre Rio Branco na tarde desta quarta-feira (14). Havia mais de um mês não chovia significativamente no Acre e nem mesmo a ventania que pode ter passado dos 60 quilômetros por hora trouxe algum medo. “Que chuva abençoada aqui no Floresta Sul. O tempo fechou geral”, comemorou Flávio Santos, servidor público, que filmou a chuva e publicou em suas redes.

Um morador do Conjunto Tucumã usou a água da chuva para lavar a varanda de sua casa e aproveitou para pregar economia do líquido. “Já que não pode desperdiçar água do Saerb vamos aproveitar a água da chuva pra lavar a área . Deus é bom o tempo todo”, disse.

Mas não somente em Rio Branco houve manifestação de muitas alegria pela chuva. Ronaldo Queiroz, de Sena Madureira, exultou-se: “Que chuva abençoada”.

O chuvaréu estava previsto. De acordo com os portais metereológicos, a temperatura deve cair após forte onda de calor em meio ao fumaceiros das queimadas.

A expectativa é, depois da tempestade, venha a bonança sem fumaceiro e clima ameno.