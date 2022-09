Ato em apoio à candidatura de Nazaré Araújo lota quadra da Baixada

Uma mulher de lutas com uma trajetória familiar de dedicação à política e ao Acre. Nazaré Araújo, candidata ao Senado pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), recebeu ato de apoio nesta terça-feira, 13, ao lado dos candidatos ao governo Jorge Viana e Marcus Alexandre, que lotando a quadra da Praça Joaquim Macedo, no bairro Plácido de Castro, na Baixada.

O ato teve a participação da militância, apoiadores e das candidatas e candidatos a deputados federal e estadual. Um momento para celebrar a festa da democracia, segundo Nazaré.

“Estamos no Dia D da democracia com ela. Democracia essa que eu gosto tanto de falar e defender. Nessas Eleições de 2022, poder estar fazendo esse ato com a grande presença da juventude, das mulheres, dos companheiros e companheiras que estão fazendo campanha para deputado estadual e federal, poder estar como mulher progressista defendendo essa candidatura ao Senado da República, junto com o Jorge e com o Marcus, é motivo de muita alegria para o meu coração”, disse.

A candidata reforçou a importância de apoiar Lula para a Presidência da República, não só por tudo o que ele fez pelo Acre, mas pelo que ainda irá realizar. “Ele vai fazer a fome no país acabar de novo, e o prato do trabalhador vai estar completo de dignidade de vida, além da comida. Que a gente afaste a miséria do medo e a miséria do ódio”, declarou.

Com o entardecer, a quadra coberta da Praça Joaquim Macedo ficou pequena diante do número de pessoas presentes para declarar apoio à candidatura da Nazaré Araújo. A festa contagiou toda a comunidade nos entornos do bairro Plácido de Castro.

Durante o evento, o candidato ao governo Jorge Viana declarou orgulho em ter uma pessoa prepara e qualificada como Nazaré Araújo para concorrer ao Senado pela Federação Brasil da Esperança. Para ele, o eleitor precisa ficar atento para não votar em candidatos com propósitos egoístas.

“O Senado Federal virou um espaço de negociação para os políticos do Acre. O Senado já teve tantos grandes nomes representando o nosso estado, agora ninguém sabe o nome de quem está lá. Para mudar isso, basta elegermos Nazaré Araújo. Ela vai moralizar a presença do Acre no Senado da República”, declarou.

O candidato a vice-governador Marcus Alexandre destacou que o compromisso de trabalho assumido pela candidata ao Senado e sua admiração pela sua história de vida. “Hoje é dia 13 e escolhemos essa data para dar esse abraço à candidatura da Nazaré, uma mulher guerreira e de luta. Ela abrilhanta nossa campanha nesse momento que a gente está querendo fazer o Acre voltar a funcionar. De poder ter o trabalho para as mulheres, da creche, das crianças, da maternidade, de cuidar da Saúde com amor e carinho”, garantiu.