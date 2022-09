“Resíduos do PT” atrapalham gestão de Bocalom, diz vereador

Na sessão desta terça-feira (13) o vereador Cap.N.Lima (Progressistas) usou a fala no grande expediente para registrar visita nos ramais da capital, na ocasião parabenizou o trabalho do diretor da SEAGRO, Francisco Roque da Costa, que segundo N.Lima, não tem medido esforços para realizar a manutenção e restauração dos ramais na Capital.

Porém o discurso não ficou só em elogios, N.Lima aproveitou para fazer um alerta ao prefeito Tião Bocalom quanto a membros da secretaria que tem dificultado o trabalho e cumprimento das metas de trabalho.

“O Roque tá trabalhando, se esforçando até nos dias de sábado, domingo e feriado. Ele conseguiu piçarra de graça para os ramais, mas tem um pequeno problema prefeito, dê uma chamada no senhor Eracides, converse com ele para que aquelas pessoas que estão lá, que são resíduos do PT, que estão atrasando a sua administração como diretores e técnicos. Tome as providências, bote gente que tem a mesma visão que vossa excelência”, disse o vereador.