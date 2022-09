Duarte critica omissão no desabamento de hospital em Sena Madureira

O deputado Roberto Duarte (Republicanos) falou durante sessão desta terça-feira (13), sobre o desabamento de parte do teto do Hospital João Câncio Fernandes, que ocasionou a morte de um paciente que estava internado em um dos leitos da unidade de saúde.

O fato aconteceu há pouco mais de uma semana, em Sena Madureira, e revoltou o parlamentar. “Esse Hospital tinha recebido uma reforma malfeita há pouco tempo e agora tivemos esse acidente com vítima fatal. O governo não tem feito sua parte e isso foi fruto de um descaso”, acusou.

Duarte seguiu falando que impressiona o fato do governo ainda não ter instaurado um inquérito para apurar as causas do acidente e responsabilizar os culpados. Ele afirma que o fato é fruto da falta de gestão e responsabilidade do atual governo.

“Há três anos bato na mesma tecla, falta gestão, planejamento e compromisso com a população acreana. Estou aqui, como representante do povo, e ele clama por melhorias na saúde. Todo santo dia recebo reclamações de filas intermináveis para consultas, procedimentos e cirurgias”, disse.