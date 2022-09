Drama do Rio Acre é por vários fatores além da seca, alerta Meio Ambiente

A secretária de Estado do Meio Ambiente e Populações Indígenas do Acre, Paola Daniel, disse nesta terça-feira (13) que a Natureza envia recados aos ser humano todos os anos, pois a redução do nível do Rio Acre se dá por série de fatores e não somente pela seca histórica vivida nestes dias.

Ela citou o Plano Estadual de Prevenção e Controle de Desmate e Queimadas, o qual está sendo revisado atualmente em encontro que ocorre até sexta-feira (16). “Essa versão começou a ser revisada há um ano”, disse Paola em entrevista à Rádio Aldeia FM. Atualmente, o plano está em sua segunda fase de revisão.

“O meio ambiente precisa de ações que ultrapassam uma década”, disse. Questões culturais levam as pessoas a usarem o fogo, especialmente para limpeza de quintais -e isso tem gerado problemas que se veem todos os dias.

É necessário dar garantias de subsistência às pessoas que vivem na floresta e ajudam a manter o ambiente. O problema das queimadas ultrapassa fronteiras internacionais mas há avanços: o Peru manifestou interesse em compor o consórcio ambiental para ações conjuntas. Os demais Estados também atuarão, pois as divisas estaduais são pontos de pressão de desmate e queimadas.