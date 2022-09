Campanha contra doenças ocupacionais na educação de Rio Branco

Na sessão desta terça-feira (13) o vereador Raimundo Castro (PSDB) apresentou o Projeto de Lei (PL) que institui no município de Rio Branco a Campanha de Prevenção das Doenças Ocupacionais dos Profissionais de Educação. De acordo com o PL, são consideradas doenças ocupacionais dos profissionais: lesões na coluna vertebral, lesões nos membros superiores e inferiores, síndrome de Burnout, problemas vasculares e alteração nas estruturas osteomusculares, como tendões, articulações, músculos e nervos.

O vereador justificou que o objetivo do PL é informar e esclarecer Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino sobre os riscos de manifestar doenças decorrentes do exercício profissional, orientar a respeito de métodos e práticas preventivas, bem como encaminhar o profissional enfermo para o adequado tratamento das doenças de que seja vítima por conta do exercício profissional.

‘’Os profissionais da Educação, além de todo o stress da vida contemporânea, sofrem com as dificuldades estruturais do espaço laboral. É necessário cuidar melhor de nossos educadores, pois estes contribuem decisivamente para o sucesso de todas as atividades escolares, bem como no progresso de nossas crianças e jovens, os quais são o futuro de nossa sociedade’’, disse o vereador.

Em outro momento, apresentou indicação ao Executivo para a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Apolônio Sales no loteamento Santa Luzia, ainda em sua fala, alertou para a falta de água no Bairro Bela Vista.

Ao final, parabenizou o presidente Pedro Henrique, presidente da Fundação Garibaldi Brasil, pela execução de emendas destinadas à cultura e também a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão pela reinauguração do Centro da Juventude, no Bairro Cidade Nova.