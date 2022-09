O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do projeto “MP na Comunidade”, lançou, nesta segunda-feira, 12, uma campanha solidária, visando arrecadar materiais de higiene para serem doados a pessoas em situação de rua.

Os interessados em colaborar podem doar kits contendo os seguintes produtos: creme dental, sabonete e escova de dentes. A entrega deve ser feita na recepção do edifício sede do MPAC, das 8h às 15h.

Os donativos coletados serão distribuídos no “Círio Cidadão”, iniciativa da Diocese de Rio Branco, em parceria com o MP na Comunidade, que tem o objetivo de promover ações solidárias a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O evento ocorrerá no dia 24 de setembro, durante a festa do Círio de Nazaré. Além da campanha, o MP na Comunidade levará ações de cidadania e saúde, bem como serviços de órgãos auxiliares aos participantes da festa católica.