Médicos pelo Brasil abre novo edital para adesão de municípios

Com o objetivo de levar profissionais qualificados para os locais que mais precisam de atendimento em saúde, o Médicos pelo Brasil lançou mais um edital de chamamento aos municípios que queiram aderir ao programa. Os gestores podem confirmar interesse nas vagas e têm até a quinta-feira desta semana (15) para concluir o processo.

No total, foram ofertadas até 2.069 vagas em 1.357 municípios de todos os estados do País. Foram priorizados aqueles com maior vulnerabilidade e baixo provimento, conforme estabelecido pela Portaria GM/MS nº 3.352, publicada em 7 de dezembro de 2021. A possibilidade de adesão ao Médicos pelo Brasil observa o quantitativo máximo de vagas destinadas a municípios elegíveis e a desocupação decorrente do encerramento das atividades do projeto Mais Médicos nessas mesmas localidades.

Leia o edital completo e confira a lista de municípios aqui.

Como participar

Todo o processo é online, feito por meio do e-Gestor. Confira, abaixo, o passo a passo:

a) Acessar o e-Gestor com seu login e senha, e clicar no módulo “Gerencia APS- Adesões”, e na opção “Adesão APS”;

b) Clicar no botão “Nova Solicitação” e selecionar a estratégia “Médicos pelo Brasil – Adesão 2022.3”;

c) Inserir o quantitativo de vagas de interesse, respeitando o teto de vagas elegíveis e disponibilizadas para os municípios;

d) Inserir o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante legal do município, ler e aceitar o “Termo de Adesão e Compromisso dos Municípios ao Programa Médicos pelo Brasil” (Anexo II);

e) Finalizar a adesão e a confirmação do quantitativo de vagas após o aceite do Termo de Adesão e Compromisso.

Conforme o cronograma divulgado pela pasta, o resultado será publicado no dia 19 de setembro, no site da APS e no portal do Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou informações adicionais, o gestor pode ligar gratuitamente para o 136, opção “8” / opção “0”.

CCOM/Saps/MS