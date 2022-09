IF Norte de Minas lança seleção para contratação de estagiário

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 130, DE 9 DE SETEMBRO DE 2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS ARAÇUAÍ, DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado à SELEÇÃO DE CANDIDATOS(AS) PARA VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, sob a égide da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Instrução Normativa do Ministério da Economia n° 213, de 17 de dezembro de 2019, conforme abaixo especificado:

1. Caracterização: Estágio remunerado não obrigatório.

2. Área de Conhecimento: Engenharia Agrícola e Ambiental ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) ou Bacharelado Administração.

3. Vagas: 04 (quatro) vagas, sendo 1 (uma) reservada para candidatos negros (pretos ou pardos).

4. Vigência do Contrato: 3 meses, podendo ser prorrogado até o limite de 2 (dois) anos.

5. Período e Local das Inscrições: As inscrições serão recebidas no período de 12/09/2022 a 18/09/2022, mediante ao preenchimento de formulário: https://forms.gle/4d8LAKMmKEaFWD456

6. O processo seletivo constará de Análise do Coeficiente de Rendimento Acadêmico e entrevista.

7. O edital completo e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://www.ifnmg.edu.br/estagios-e-empregos

IRÃ PINHEIRO NEIVA