Em meio à queimadas e seca histórica, Governo do Acre diz que está conscientizando produtores e apoiando municípios

O Governo do Acre posicionou-se nesta segunda-feira (12) sobre a questão das queimadas e diz que mantém campanhas na mídia e dirigidas aos produtores para combater os incêndios.

Quanto à seca histórica dos rios, informa que está à disposição para apoiar os municípios no que for necessário.

Ainda segundo o Governo do Estado, as brigadas de bombeiros foram reforçadas para atender aos chamados da população com mais agilidade. “Reforçamos as equipes médicas para enfrentar a alta de casos de doenças respiratórias”, diz, em nota.

“Mas para estabelecer a verdade, é bom que se esclareça que a grande maioria dos focos de queimadas que produzem a baixa qualidade do ar estão nos estados vizinhos de Rondônia e Amazonas, segundo dados oficiais do governo federal”, completa.

O Acre enfrenta uma seca drástica, em níveis poucas vezes vistos no Estado, especialamente na região do Vale do Acre. Em Rio Branco, o Rio Acre subiu levemente no fim de semana mas ainda mede apenas 1,32 metro, situação tida como “muito crítica” pela Defesa Civil da capital.

Com isso, a Prefeitura de Rio Branco já fala em decretar situação de emergência visando ampliar as providências para superar o período de seca.