Cesta básica: preços caem, mas seguem acima do valor médio

Os preços dos itens da cesta básica reduziram 46,70% em setembro quando comparado com junho do mesmo ano, segundo dados divulgados por pesquisa idealizada pela Fecomércio-AC, por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). O estudo foi realizado junto a quatro supermercados de Rio Branco e tem como base preços proporcionais às quantidades unitárias de quinze produtos.

Para o levantamento, os itens alimentícios são considerados para provisão alimentar de uma família formada por três pessoas adultas, ou duas adultas e duas crianças, com renda média de até R$ 2 mil por mês. O preço médio da cesta básica alimentar no estado, atualmente, está em R$ 666,51.

De acordo com o assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, mesmo com a redução, o custo da cesta básica, em setembro, se mantém ainda acima do preço médio calculado em junho. “A carne bovina continua sendo o item de maior peso na cesta de alimentação da população de baixa renda. Além disso, o custo médio da cesta básica de alimentos em setembro possibilita redução de até 13,74%, com relação ao custo médio calculado”, diz.

Além disso, ainda de acordo com a pesquisa, considerando o período de junho a setembro, o custo da cesta básica experimenta 4,74% no mercado da capital acreana.