500 mil reais em recursos próprios. Esse foi o valor investido pela Prefeitura de Rio Branco na obra executada pela secretaria de Infraestrutura (Seinfra), na recuperação do Centro de Juventude, da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), do bairro Cidade Nova. A reinauguração ocorreu na manhã desta segunda-feira (12).

O espaço estava abandonado e sem atividades há mais de dois anos, mas agora está totalmente equipado para a prática de esporte, cultura, saúde, educação e lazer. No local haverá sala multiuso, auditório, sala para policiamento militar, pista de skate, parquinho, quadra esportiva, biblioteca e laboratório digital, em 3 mil metros quadrados de área construída.

A secretária municipal da SASDH, Marfisa Galvão, falou do investimento que a prefeitura está fazendo para a juventude da capital.

“Agora teremos cursos e treinamentos tecnológicos, onde poderemos preparar a juventude para o mercado de trabalho. Então, além do esporte, lazer e cultura, temos espaços para reuniões e outras atividades de fundamental importância para os jovens da Cidade Nova e do município de Rio Branco.”

O prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância do poder público em criar alternativas para os jovens. De acordo com o gestor, isso evita a busca de alternativas para ganhar dinheiro fácil.

“Graças a Deus fizemos uma grande reforma e agora nossa juventude tem o espaço dela. Aqui é para ser usado pelos jovens, a fim de ocupar o seu tempo, desde as crianças até a juventude.”

A reinauguração contou com as presenças dos secretários municipais de Educação, Nabiha Bestene, Casa Civil, Valtim José, Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, Gestão Administrativa, Jonathan Santiago, do assessor especial de Articulação Institucional, Helder Paiva, entre outras autoridades.