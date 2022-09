Confira as dezenas sorteadas na Lotofácil de Independência

A Lotofácil de Independência sorteou, na noite deste sábado, as dezenas do concurso de número 2.610.

Os números são (em ordem de sorteio):

24 – 22 – 05 – 07 – 09 – 17 – 08 – 20 –

11 – 16 – 15 – 01 – 10 – 12 – 03

Segundo a Caixa, o prêmio total de R$ 180 milhões foi dividido entre 79 apostas vencedoras. Cada sortudo levou R$ 2.248.149,10.

São Paulo foi o estado com maior número de apostas vencedoras, com 15 prêmios. O banco registra ainda que 6 apostas vencedoras foram feitas pela internet, enquanto as demais foram feitas em lotéricas.