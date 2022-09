Safra de grãos do Acre deve ser recorde em setembro, diz Observatório do Desenvolvimento Econômico do Acre

A safra acreana de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar o recorde de 161,7 mil toneladas de acordo com a nova estimativa (agosto), do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo IBGE. Este valor é 20,7% maior (ou 27,8 mil toneladas) que a safra obtida em 2021 (133,9 mil toneladas). O aumento na previsão foi relativo ao aumento da produção do Milho (2ª safra) apesar de pequena queda na previsão da produção do Amendoim. Como pode ser observado no gráfico, o IBGE prevê também uma queda na produção de mandioca e um aumento na produção de café.

Os dados foram compilados pelo Observatório do Desenvolvimento Econômico do Acre.