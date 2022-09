DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 57/2022, DE 8 DE SETEMBRO DE 2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Cariri, Mário Henrique Gomes Pacheco, no uso de suas atribuições legais conferidas através da Portaria nº 67, de 14/02/2019, publicada no D.O.U. em 15/02/2019, assim como a Portaria nº 110, de 02/06/2017, do Reitor, publicada no D.O.U em 09/06/2017 e com fundamento na Lei nº 8.745 de 09/12/93, na Orientação Normativa n° 05 de 28/10/2009, publicada no D.O.U. de 29/10/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e na Resolução nº 27/2017/CONSUP/UFCA de 23/03/2017 e suas alterações, torna público para conhecimento dos interessados, que se acham abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto para o(s) setor(es) de estudo(s)/unidade(s) curricular(es) e vaga(s) a seguir indicado(s):

1. Quadro de vagas:

Unidade Acadêmica Setor de Estudo / Unidade Curricular Lotação ( Campus de Atuação Principal ) Vagas Regime de Trabalho Requisitos / Titulação exigida para Admissão * Vencimento Básico Retribuição Por Titulação Auxílio – Alimentação Remuneração Total Taxa de Inscrição CCSA Administração Geral Juazeiro do Norte 01 40 h Graduação em Administração e Mestrado em Administração R$ 3.130,85 R$ 1.174,07 R$ 458,00 R$ 4.762,92 R$ 119,00 CCSA Contabilidade Societária Juazeiro do Norte 01 20h Graduação em Contabilidade e Mestrado em Administração, Administração Pública ou Ciências Contábeis R$ 2.236,32 R$ 559,00 R$ 229,00 R$ 3.024,40 R$ 75,00 FAMED Saúde Coletiva/Clínica Médica Barbalha 01 20 h Graduação em Medicina e Residência Médica em Clínica Médica ou Saúde da Família ou Especialização em Saúde Coletiva R$ 2.236,32 R$223,63 R$ 229,00 R$ 2.688,95 R$ 67,00 FAMED Saúde Coletiva/Clínica Médica/Internato Barbalha 01 20 h Graduação em Medicina e Especialização em Saúde Coletiva-Clínica Médica R$ 2.236,32 R$223,63 R$ 229,00 R$ 2.688,95 R$ 67,00

2. A inscrição far-se-á, exclusivamente, de forma online através da plataforma FORMS/UFCA (Edital 57/2022 Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto – Formulário de Inscrição) no período de 12 a 23 de setembro de 2022, observando o horário local.

3. O Processo Seletivo dar-se-á em conformidade com o disposto na Resolução nº 27/2017/CONSUP/UFCA e suas alterações, e os candidatos serão submetidos às seguintes etapas de avaliação:

3.1 Prova Escrita Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório; e

3.2 Prova Didática, de caráter classificatório e eliminatório;

4. O prazo de validade do processo seletivo de que trata o presente Edital será de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação da homologação do seu resultado final no Diário Oficial da União, sendo prorrogável apenas uma vez por igual período.

5. O inteiro teor deste edital e a Resolução nº 27/2017/CONSUP/UFCA e suas alterações, contendo todas as informações sobre o processo seletivo podem ser encontrados no Portal

da UFCA (aba Professor Substituto/Temporário, Edital 57/2022).

6. Os casos omissos serão decididos pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP da UFCA.

MÁRIO HENRIQUE GOMES PACHECO