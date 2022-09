Exportações do Acre em agosto somaram mais de US$4,6 milhões

Conforme dados publicados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em agosto de 2022, o Acre exportou US$ 4,56 milhões e importou, US$ 439 mil, resultando em um saldo na balança comercial de US$ 4,12 milhões. Com o resultado do mês, no acumulado do ano (janeiro a agosto), o Acre superou o saldo de 2021 em 30,2%, totalizando US$ 42,95 milhões, contra US$32,98 milhões em 2021.

Em agosto as exportações de Madeira e derivados representaram 47,4% do total (US$ 2,18 milhões), seguido por Bovinos e derivados 19,3% (US$ 880 mil) e Castanha 14,3% (US$ 653 mil). No acumulado do ano (jan a agosto) a Soja e o Milho representam 34,6% das exportações (US$ 15,91 milhões), seguido pela Madeira com 31,8% (US$ 14,63 milhões) e pela Castanha 19,2% (US$ 8,83 milhões). Em agosto, o maior destinos foi o Peru com 18,6%, seguido por Portugal com 17,6%. A Equipe Técnica do Observatório está elaborando o Boletim do Comércio Exterior de setembro, que em breve será publicado.

Para maiores informações sobre o Comércio Exterior acreano, consulte o site do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre: http://observatoriodoacre.org.br/