Poluição recorde por fumaça de queimadas realça omissão ambiental no Acre

Não vai chover nos próximos dias no Acre mas vai ter muito fumaceiro e baixa umidade relativa do ar, que se atingir nível menor que 60% já começa a criar uma situação perigosa para a saúde humana. Os animais e as plantas sofrem igualmente.

O Acre vive dias difíceis, batendo recorde de poluição e concentração de dióxido de carbono na atmosfera e isso vem deixando nervosas as redes sociais. Os internautas reclamam principalmente do sofrimento para respirar o ar poluído -muito mais que o aceitável pela Organização Mundial de Saúde -e se queixam da inépcia do Governo do Estado e da Prefeitura de Rio Branco, já que muitas queimadas ocorrem na zona urbana e nada é feito para barra-las.

“Me arrisco a dizer que está pior que 2005”, disse um internauta ao lembrar as grandes queimadas que devastaram o Vale do Acre naquele ano. As pessoas andavam de máscara nas ruas da capital.

Os fotógrafos estão encontrando uma paisagem apocalíptica e a reproduzem nas redes sociais. Marcus Vicentti produziu uma galeria que vale à pena compartilhar e mostrar ao mundo o caos ambiental produzido pela mistura de ganância, ignorância e ineficiência no Acre.

Veja as imagens de Marcus Vicentti e tire suas conclusões: