Inscrições para estágio no TJMT seguem até quinta-feira (8)

Dia 8 de setembro (quinta-feira) é a data final para realizar as inscrições e fazer a prova online do processo seletivo de estágio do Centro de Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para atuação no Poder Judiciário de Mato Grosso. Interessados(as) podem se inscrever até as 12h (horário de Brasília), conforme previsto no Edital N. 02/2022

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do CIEE ( https://portal.ciee.org.br/ ), na área de processos seletivos públicos, incluindo-se sábados, domingos e feriados.

Ao término da inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova online.

Para se inscrever o(a) candidato(a) deverá acessar o site do CIEE (www.ciee.org.br), clicar no acesso estudantes, em seguida clicar em “veja mais processos seletivos”, em seguida em “Consulte os processos públicos” e localizar na lista de “Processos seletivos” a logotipo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e clicar neste link.

No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá colocar a localidade em que deseja exercer suas atividades, conforme Anexo I deste edital, com carga horária diária de seis horas, compatível com o horário escolar, sob pena de desclassificação no processo seletivo.

Na data de início do estágio, o estudante deverá ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos.

O processo seletivo destina-se à formação de cadastro reserva para o preenchimento das vagas de estágio, para estudantes regularmente matriculados nos cursos e semestres ou etapa equivalente, conforme Anexo I no Edital.

Prova online

O(a) candidato(a) só poderá acessar a prova com o login e senha cadastrados durante a inscrição.

Ao logar no sistema de acesso a prova, o(a) candidato(a) receberá via SMS ou e-mail o código de confirmação para liberação do acesso à prova online e terá dois minutos, (120 segundos), para responder cada questão, caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para próxima questão.

Após a conclusão da questão ou término do tempo previsto, esta não poderá mais ser acessada. As questões serão selecionadas no banco de dados e apresentadas de forma randômica, questão por questão.

A prova objetiva online de Ensino Médio, de caráter classificatório e eliminatório, será composta de 20 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 05 questões de Conhecimentos Gerais e 05 questões de Matemática.

A prova objetiva online de Ensino Superior, de caráter classificatório e eliminatório, será composta de 30 questões, sendo 15 questões de Língua Portuguesa, 05 questões de Conhecimentos Gerais, 05 questões de Noções de Informática e 05 questões de conhecimento específico, baseadas nos conteúdos programáticos do anexo II deste edital.

Resultados e recursos

O espelho de prova (gabarito provisório) e o caderno de questões serão divulgados no dia 09/09/2022, no site do CIEE (www.ciee.org.br).

Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, o qual deverá ser encaminhado eletronicamente até as 23:59 (horário de Brasília) do dia 12/09/2022 para o endereço recursos@ciee.ong.br, em formulário específico, disponível para download no site do CIEE www.ciee.org.br.

A publicação da lista de classificação provisória será feita em 23/09/2022. 5.9. O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico recursos@ciee.ong.br, no dia 26/09/2022.

Os(as) candidatos(as) classificados(as) neste Processo Seletivo somente serão convocados(as) após esgotar a lista de cadastro de reserva restante do último Processo Seletivo realizado por meio do Edital n. 01/2022.

O(a) candidato(a) é responsável por acompanhar todos os atos, editais e comunicados publicados por meio do site www.ciee.org.br.