CPI detalha fogo que destruiu área reflorestada na Transacreana

O Centro de Formação dos Povos da Floresta (CFPF), sede da Comissão Pró Índio do Acre (CPI-Acre), em Rio Branco, foi atingido por um incêndio que se espalhou pela área de agrofloresta no km 07 da estrada Transacreana, afetando também áreas residenciais de vizinhos do entorno. Os primeiros focos de fogo adentraram o CFPF na noite de quarta-feira, 31 de agosto.

Indígenas que estavam hospedados no local para uma reunião se juntaram à equipe da CPI-Acre para conter os pontos atingidos pelo incêndio. Duas equipes, da Brigada Joane Gerônimo da APA São Francisco e da brigada do ICMBio, atuantes na Transacreana, juntaram esforços a partir da quinta-feira e conseguiram impedir que o fogo avançasse ainda mais. No entanto, parte de uma área reflorestada foi destruída pelo fogo, que chegou muito próximo ao Sistema Agroflorestal (SAF) Castanheira, o mais antigo do CFPF.

Adquirida pela CPI-Acre em 1994, a área que hoje possui centenas de espécies de plantas, era toda desmatada. A devastação foi dando lugar a uma rica cobertura florestal, com árvores frutíferas, madeiras de lei, palheiras e plantas medicinais, como resultado de mais de 25 anos de trabalho com atividade intensa de reflorestamento, realizado pela equipe técnica da CPI-Acre e, em cursos de formação, com agentes de saúde, professores e agentes agroflorestais indígenas (AAFIs), que tem nesses modelos de plantios as aulas práticas relacionadas à implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) para replicá-los nas Terras Indígenas.