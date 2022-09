Concurso da Saúde do Acre: dias finais para inscrição em 669 vagas de nível médio e superior

Fique atento, concurseiro: A Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) mantém até 12 de setembro abertas as inscrições do seu concurso público de 2022. São 669 vagas ofertadas para cargos de nível médio e superior. O concurso está sendo realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação Capacitação (IBFC).

Os candidatos efetivados irão receber proventos iniciais entre R$ 1.392,81 e R$ 9.892,61, de acordo com o cargo e a jornada de trabalho semanal.

Com a retificação do edital ocorrida em julho, foram incluídos no concurso os cargos de Auxiliar em saúde bucal, Técnico em enfermagem, Técnico em contabilidade, Técnico em manutenção de computadores, Gestor em saúde coletiva, Biomédico e Médico veterinário.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre

Edital Nº 01 – Concurso Público para Vagas e formação de Cadastro Reserva

Inscrições (Reabertura): dia 15/08/2022 até as 21h do dia 12/09/2022 (Horário de Rio Branco/AC)

Isenção de pagamento do valor da Inscrição (Reabertura): dia 15/08/2022 até as 21h do dia 17/08/2022 (Horário de Rio Branco/AC)

Emissão da 2ª via do Boleto (Reabertura): dia 15/08/2022 até as 21h do dia 13/09/2022 (Horário de Rio Branco/AC)

– Veja o edital de retificação dos cargos do concurso SESACRE e o novo cronograma