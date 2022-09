Em decorrência dos feriados em alusão ao Dia da Amazônia e da Independência do Brasil, 5 e 7 de setembro, respectivamente, e ponto facultativo no dia 6, estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Acre pela Portaria nº 1783/2022, o Poder Judiciário acreano funcionará em regime de plantão durante esses três dias.

O plantão será tanto para o primeiro grau quanto para o segundo grau onde servidores e magistrados da capital e do interior, estarão analisando apenas casos considerados urgentes como mandados de segurança, habeas corpus e aqueles que exigem providência imediata.

Se houver prazos processuais que se iniciem ou se completem durante esses dias, ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte, ou seja, na quinta-feira, 8. Confira a escala na página no Plantão Judiciário.