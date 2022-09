Já são 20 casos suspeitos da nova varíola no Acre mas maioria dá resultado negativo. Saúde investiga

Monkeypox new disease dangerous over the world. High quality photo

O Acre tem um novo caso notificado de Monkeypox, a nova varíola, no município de Rio Branco.

No geral, a situação epidemiológica é a seguinte: o Estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica; quatro casos suspeitos residentes Estado do Acre, sendo dois em Rio Branco, um em Porto Acre, e um notificado no estado de Mato Grosso do Sul.

A Monkeypox é uma doença viral endêmica em alguns países do continente Africano, com transmissibilidade moderada entre humanos. Existem dois tipos de vírus: um da África Ocidental e um da Bacia do Congo (África Central).

Segundo a OMS a Monkeypox não tem associação a nenhum grupo específico e pode atingir qualquer pessoa. Os sintomas são similares ao da varíola. Incluem lesões na pele e febre, que em casos mais severos podem durar entre duas a quatro semanas.

De acordo com a OMS, a doença é transmitida pelo contato pele-a-pele, no entanto pode ocorrer também por meio de materiais contaminados, como roupas e lençóis ou por partículas da respiração. O período de incubação do vírus é geralmente de 6 a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.

Eis o balanço reumido da nova varíola no Acre:

Confirmado: 1

Descartados: 15

Suspeitos no Estado: 4

Total Acre: 20