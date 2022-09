Dia da Amazônia: políticos e ativistas plantam ipês em Rio Branco

Para celebrar o Dia da Amazônia, comemorado nesta segunda-feira, 5, Marcus Alexandre (PT), candidato a vice-governador e Nazaré Araújo (PT), candidata ao Senado pela Federação Brasil da Esperança iniciaram as atividades de campanha num ato no Parque do Tucumã, em Rio Branco, plantando mudas de Ipê, acompanhados por candidatos a deputado federal, deputado estadual e militantes.

Jorge Viana segue em agenda no Vale do Juruá, mas mandou sua mensagem sobre a importância do ato.

“Vivemos um momento de mudanças climáticas e essa é uma agenda cheia de oportunidades para voltarmos a inserir o Acre, novamente, no seu lugar de importância para o Brasil e para o mundo. Eu, Marcus e Nazaré temos compromisso com a Amazônia e nosso compromisso é construir mais parques, arborizar nossas cidades, fazer com que a qualidade de vida volte a orgulhar todos”, afirmou o ex-governador.

Nazaré Araújo destacou que é um privilégio viver na Amazônia e que está focada em trabalhar pelo Acre em Brasília, sendo a voz dos amazônidas junto ao presidente Lula. “Quem ama cuida e nós estamos aqui para firmar esse pacto com a nossa população”, declarou a ex vice-governadora.

Durante o ato, Henrique Almeida, representante do Instituto Chico Mendes leu a carta de Chico Mendes à juventude. A atividade também contou com apoio da militância do Partido Verde (PV) e de lideranças da área ambiental, como o ex-secretário de Meio Ambiente, Edgard de Deus.

Marcus Alexandre enfatizou que é possível conciliar o desenvolvimento e a preservação ambiental.

“É possível trabalhar com biotecnologia. O mundo está falando da política de crédito de carbono que é uma solução econômica para regiões como a nossa. A gente não pode deixar as coisas acontecerem, como a questão do crédito de carbono, e não ter política para isso como vem acontecendo no governo atual. Os desafios estão lançados, as eleições se aproximam e estamos aqui para pactuar esse compromisso com a Amazônia, com a nossa população”, concluiu o ex-prefeito.